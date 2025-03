Mondial des Clubs : la FIFA surveillera les réseaux sociaux des joueurs du Wydad

La FIFA a informé le représentant du Wydad, lors d’une réunion organisée à Miami (États-Unis) les 17 et 18 mars, qu’elle avait mis en place un système de suivi des réseaux sociaux des joueurs et des staffs techniques. En cas d’infraction ou de comportement inapproprié à leur encontre, la FIFA en sera alertée et pourra prendre les mesures nécessaires, allant jusqu’à des actions légales ou la fermeture des pages à controverse.

Les comptes des joueurs du Wydad sur les différents réseaux sociaux, en particulier Instagram, seront donc surveillés, et même l’entraîneur sud-africain du club, Rulani Mokwena, n’échappera pas à cette mesure.

Par ailleurs, le Wydad bénéficiera de tablettes électroniques à utiliser sur le banc de touche pour analyser la performance de ses joueurs et de l’adversaire en temps réel. Ces dispositifs permettront également d’effectuer les changements directement, sans passer par l’arbitre de la rencontre, comme c’était le cas auparavant.

Par ailleurs, Mohamed Thabet, porte-parole du club égyptien d’Al Ahly (club participant au prochain mondial des clubs), a annoncé que l’entrée des joueurs sur le terrain lors des matchs du Wydad contre Manchester City, la Juventus et Al Ain ne se fera pas par le tunnel central, mais par un tunnel situé à l’extrême droite du terrain.

Il a également précisé, dans une déclaration à la chaîne Al Ahly, que chaque joueur sera acclamé individuellement lors de son entrée, à l’instar de ce qui se fait en NBA. De plus, les joueurs des deux équipes se positionneront face à face, et non plus en ligne comme à l’accoutumée.