Les dessous de la réunion entre Walid Regragui et Hakim Ziyech

Walid Regragui et son adjoint, Rachid Benmahmoud, se sont rendus à Doha et ont assisté au match ayant opposé Al-Duhail à Al-Sadd. Lors de cette visite, le sélectionneur s’est entretenu avec Hakim Ziyech et lui a dévoilé les véritables raisons pour lesquelles il n’est plus appelé en sélection.

En effet, l’international marocain n’a plus été convoqué depuis septembre dernier, lors de la rencontre face au Lesotho, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2025.

Selon Assabah, Regragui a assuré à Ziyech que sa non-convocation était due à la baisse de sa condition physique et non à ses prises de positions qui, selon le coach, relèvent de sa vie privée. «Le sélectionneur lui a assuré qu’il souhaitait lui laisser du temps pour gagner en temps de jeu avec Al-Duhail et retrouver sa confiance, après son passage à Galatasaray. Il lui a également annoncé qu’il ne pourra pas le convoquer au prochain stage de préparation des Lions pour les matchs face à la Tanzanie et au Niger, en marge des éliminatoires du Mondial 2026», précise le quotidien arabophone.

Walid Regragui a toutefois promis à Hakim Ziyech qu’il participera au stage de juin prochain, pour les matchs amicaux face au Bénin et à la Tunisie, dans le cadre des préparatifs pour la CAN 2025 prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc.

Rappelons que des rumeurs ont circulé récemment selon lesquelles Hakim Ziyech aurait décidé de prendre sa retraite internationale.

Contactée par Le Site info, un responsable au sein de la FRMF a indiqué que ces allégations sont totalement fausses. «Hakim Ziyech n’a contacté ni la Fédération ni le sélectionneur national pour leur annoncer cette décision. Le joueur ne l’a même pas annoncé sur ses réseaux sociaux. Les rumeurs qui circulent sont infondées», a tranché notre source.

