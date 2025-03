Real-Atlético : le beau but de Brahim Diaz (VIDEO)

Le Real Madrid croise le fer ce mardi avec l’Atlético de Madrid, en marge du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

A la 55ème minute de jeu, Brahim Diaz a doublé la mise pour les Merengue après une belle passe de Ferland Mendy. Du côté gauche, l’international marocain a reçu le ballon dans la surface et lancé un tir à ras de terre, après une feinte et un dribble, au deuxième poteau.

Il s’agit du 2ème but de Brahim Diaz en Ligue des champions cette saison. L’attaquant avait marqué contre Manchester City lors du barrage aller. Il avait également livré une prestation remarquable, samedi dernier, face à Bétis Séville en Liga et a inscrit l’unique but du Real Madrid qui s’est finalement incliné sur le score de 2-1.

H.M.