Une pépite de River Plate rejoint le Real Madrid

Par LeSiteinfo avec MAP

Le jeune prodige de l’équipe de la capitale argentine, River Plate, Franco Mastantuono (17 ans), a signé ce mercredi le contrat officiel pour rejoindre le club de la capitale espagnole, le Real Madrid, à partir du mois d’août prochain.

Selon les termes du contrat, le milieu de terrain de River Plate sera transféré au Real Madrid pour un montant total de 45 millions d’euros au titre d’une clause libératoire, en plus de 25,7 % d’impôts, soit 11,5 millions d’euros supplémentaires.

Avant de s’envoler définitivement pour Madrid, Mastantuono devra encore disputer avec son club actuel la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis, a indiqué River Plate.

L’officialisation du contrat entre les deux parties a eu lieu juste après la rencontre de la sélection argentine contre la Colombie, mardi soir au titre de la 16ème journée des éliminatoires sud-américaines pour le mondial 2026.

En un an et demi comme joueur professionnel à River, Mastantuono a disputé 61 matchs officiels. Durant cette période, il a apporté une contribution précieuse, marquant 10 buts et délivrant sept passes décisives à ses coéquipiers. Il a également fait ses débuts en équipe nationale argentine lors des qualifications sud-américaines contre le Chili.

S.L.