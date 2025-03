Botola : une lutte acharnée pour la seconde place

Le Wydad Athletic Club(WAC) s’apprête à disputer des matchs décisifs au cours des prochaines semaines face à ses concurrents directs pour la deuxième place du championnat, synonyme de qualification à la Ligue des Champions de la CAF.

Actuellement, le Wydad occupe seul la deuxième position avec 41 points, devançant la Renaissance de Zemamra (3e) d’un point et le FUS de Rabat ainsi que l’AS FAR (4es ex æquo) de deux points.

Le club casablancais aura l’avantage de jouer à domicile contre ces adversaires directs. Lors de la prochaine journée, il recevra le FUS de Rabat, avant d’accueillir l’AS FAR lors de la 28e journée, puis la Renaissance de Zemamra lors de la dernière journée du championnat.

En plus de ces rencontres cruciales, le Wydad devra également affronter des adversaires redoutables à l’extérieur, notamment l’Ittihad de Tanger et l’Olympique de Safi. Par ailleurs, un choc très attendu l’attend lors du Derby contre le Raja Casablanca, prévu pour la 26e journée.