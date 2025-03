Dakar 2025: Sébastien Loeb – Nasser Al-Attiyah, une rivalité positive (VIDEO)

Dans cet extrait inédit, Sébastien Loeb évoque sa rivalité avec Nasser Al-Attiyah. « C’est le King du désert. On est des rivaux directs, mais l’intérêt est de mettre notre relation au service de l’équipe », assure le français.

Avec Nasser Al-Attiyah, 5 fois vainqueur du Dakar, Sébastien Loeb, nonuple champion du monde des rallyes et Cristina Gutiérrez, première femme à avoir terminé un Dakar dans la catégorie auto, la marque Dacia a participé, pour la première fois au championnat du monde de rallye-raid en tant que constructeur.

Dans le documentaire complet de 52 minutes, Dacia nous plonge dans les coulisses de son année de préparation à la compétition, mêlant moments intimes, défis technologiques et immersion au cœur des courses les plus intenses. Une aventure qui met en lumière les femmes et les hommes derrière chaque étape de ce projet ambitieux.

Visionnez la vidéo et revivez leur parcours exceptionnel.