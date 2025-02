CAN féminine de futsal: le Maroc connaît ses adversaires

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection marocaine féminine de futsal a été placée dans le groupe A de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025) féminine aux côtés du Cameroun et de la Namibie, à l’issue du tirage au sort effectué jeudi au Caire.

Le groupe B de ce tournoi qui se déroulera du 22 au 30 avril prochain au Maroc, comprend l’Angola, l’Egypte et la Guinée, alors que la poule C est formée du Madagascar, de la Tanzanie et du Sénégal.

Les vainqueurs de chaque groupe ainsi que le meilleur deuxième accèderont aux demi-finales.

Cette première édition de la CAN féminine de futsal servira également de tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2025, prévue aux Philippines du 21 novembre au 7 décembre. Deux nations africaines obtiendront leur billet pour cette compétition mondiale qui rassemblera 16 équipes.

S.L.