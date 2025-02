Man.City-R.Madrid : Diaz révèle le conseil d’Ancelotti avant son entrée en jeu

Brahim Díaz a évoqué sa brillante performance lors du match entre le Real Madrid et Manchester City, notamment de son but égalisateur.

Dans une déclaration à la presse après le match, Díaz a révélé ce que l’entraîneur Carlo Ancelotti lui avait dit et qui l’avait aidé à briller et à marquer : « Il m’a demandé de donner le meilleur de moi-même, de rester calme et de ne pas me précipiter. C’est ce que j’ai fait en entrant sur le terrain et en inscrivant le but de l’égalisation. »

Entré en jeu lors des 10 dernières minutes du match, Díaz a su apporter l’impact attendu en marquant le deuxième but du Real Madrid, contribuant ainsi à la « remontada » de son équipe.