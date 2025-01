Ligue des Champions : le PSG renverse Manchester City au terme d’un fabuleux match (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Paris Saint-Germain a réalisé une performance épique ce mercredi au Parc des Princes, s’imposant face à Manchester City sur le score de 4-2 dans un match qui restera gravé dans les mémoires. Une victoire cruciale qui permet au PSG de garder son destin entre ses mains, mais ce n’était pas sans un énorme suspense.

Le début de la rencontre avait pourtant mis les Parisiens dans une position inconfortable. Ils ont souffert de l’inefficacité devant le but, avec des occasions non converties, à l’image d’une frappe de Fabian Ruiz sauvée sur la ligne par Gvardiol (27e) ou encore un but d’Hakimi annulé pour un hors-jeu de Nuno Mendes (45e). Au contraire, le PSG a dû compter sur les arrêts de son gardien, Donnarumma, pour empêcher Manchester City de prendre l’avantage.

Mais dès le début de la seconde période, l’équipe de Luis Enrique a sombré. En l’espace de trois minutes, City a frappé fort, d’abord par Grealish (0-1, 50e), puis par Haaland qui a doublé la mise (0-2, 53e). À ce moment-là, la situation semblait désespérée pour le PSG. Mais, en un éclair, l’intensité du match a explosé. Dembélé a d’abord réduit l’écart (1-2, 56e), suivi par Barcola qui a égalisé (2-2, 60e), dans un tourbillon de buts qui a stupéfié tout le monde.

Le PSG, galvanisé par ce retournement de situation, a continué à pousser, mettant à mal la défense des Citizens. Dembélé a frappé la barre (70e), et puis, sur un coup franc de Vitinha, Joao Neves a donné l’avantage au PSG d’une tête bien placée (3-2, 78e). Enfin, même si Ramos a manqué une énorme occasion en fin de match (90e), il a ensuite scellé la victoire d’un but au bout du temps additionnel (4-2, 90e+6).