Ligue des champions: les scénarios qui qualifient le Raja pour les quarts de finale

Les chances du Raja de Casablanca de se qualifier en quart de finale de la Ligue des champions se sont réduites après le match nul contre l’AS FAR (1-1), en marge de la 5ème journée de la phase de poules.

Pour décrocher leur ticket de qualification, les Verts devront impérativement s’imposer dimanche prochain face à Maniema avec un écart de deux buts, tout en espérant que Mamelodi Sundowns s’incline à domicile contre les Militaires sur un score d’au moins 1-0.

Le Raja pourrait également se qualifier avec une victoire par un but d’écart, à condition que Sundowns perde contre l’AS FAR avec un écart de trois buts. Par ailleurs, une victoire 3-0 ou plus du Raja garantirait une qualification, même si Mamelodi perd à domicile avec un seul but d’écart.

L’AS FAR est en tête du groupe avec 9 points, devant Mamelodi Sundowns, 8 points. Le Raja est troisième avec 5 points tandis que Maniema ferme la marche avec 3 points.

H.M.