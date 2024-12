Le Real Madrid va changer le nom de son stade

Le célèbre stade Santiago Bernabéu pourrait bientôt changer de nom pour devenir simplement le Stade Bernabéu. Cette modification, rapportée par le média espagnol Marca, a été lancée par le Real Madrid dans le but de moderniser son image. Cependant, cette décision n’est pas encore définitive, puisqu’elle devra être approuvée par un vote lors de l’assemblée des socios du club.

Construit en 1947 sous le nom de Nuevo Chamartín, en référence au quartier, le stade a été rebaptisé en l’honneur du président légendaire du Real Madrid, Santiago Bernabéu, qui a dirigé le club de 1943 à 1978.

Avec la récente rénovation majeure du stade, qui a débuté en 2019 et s’est achevée en 2024, le club envisage désormais un nom plus simple, à la fois plus accessible et plus percutant pour les stratégies marketing et de communication. En effet, l’idée derrière cette nouvelle appellation, Stade Bernabéu, est de faciliter la mémorisation et la prononciation tout en préservant l’essence du lieu emblématique du club.