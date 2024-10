Jamal Harkass sifflé par le public: Walid Regragui exprime son indignation

Lors de la double confrontation Maroc-Centrafrique, en marge des éliminatoires de la CAN 2025, Jamal Harkass, le joueur du Wydad de Casablanca, a été sifflé par le public, ce qui a provoqué l’indignation de Walid Regragui.

«Ces sifflets à l’encontre de Harkass lors des deux matchs face à la Centrafrique sont totalement inacceptables. Il s’agit d’un joueur de la sélection nationale qui a besoin du soutien des supporters», s’est insurgé le sélectionneur national.

Walid Regragui a également tenu à rappeler que Jamal Harkass évoluait devant le public marocain et non pas devant les supporters du Mouloudia d’Oujda. «Mais je suis si fier de lui. Il a gardé sa concentration et n’a pas été affecté par les sifflements», s’est réjoui le coach.

A noter que plusieurs supporters oujdis avaient critiqué le défenseur du WAC lorsque celui-ci, à l’époque où il jouait dans les rangs du Raja, avait célébré un but contre le MCO, son ancien club. Ce qui explique les sifflets dont il a été victime lors de la double confrontation des Lions de l’Atlas, au stade d’Honneur d’Oujda.

D’ailleurs, pendant la seconde rencontre, Achraf Hakimi et Nayef Agred ont dû intervenir pour appeler le public à cesser les sifflements contre Harkass, ce qui a été applaudi par de nombreux supporters des Lions de l’Atlas.

H.M.