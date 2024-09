Mondial 2030: Okocha, Bartlett… D’anciennes stars africaines encensent le Maroc

Jay-Jay Okocha a indiqué que le Maroc dispose de toutes les infrastructures nécessaires pour réussir l’organisation de la Coupe du monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal.

Au micro de Le Site info, la légende nigériane a assuré que le Royaume a développé son football et ses infrastructures, soulignant que le pays a profité de l’exploit historique des Lions de l’Atlas lors du Mondial du Qatar pour marquer le monde. «Le Maroc sera le deuxième pays africain qui organisera la Coupe du monde. C’est un honneur pour tout le continent», s’est réjoui l’ancien du PSG.

Même son de cloche pour l’ancien international sud-africain Shaun Bartlett. Dans une déclaration à Le Site info, il a affiché sa fierté que le Maroc écrive l’histoire et soit l’un des pays hôtes du Mondial 2030. «Le Royaume a tenté plusieurs fois d’organiser la Coupe du monde mais a échoué. Il n’a, pourtant, jamais baissé les bras et a finalement réalisé son rêve. Le Maroc est plus que jamais prêt pour organiser cette compétition», a indiqué l’ancien champion d’Afrique.

Pour Bartelett, le Maroc a été choisi par la FIFA vu que le pays s’est développé et a renforcé ses infrastructures.

Mohamed Kallon, l’ancien attaquant sierra-léonais, a également confié à Le Site info que le monde découvrira, dans six ans, un nouveau visage du Maroc. «Organiser le Mondial en Afrique mettra le continent sous les feux des projecteurs et poussera plusieurs pays africains à se développer dans le but d’emboîter le pas à l’Afrique du Sud et au Maroc», a souligné l’ancien joueur de l’Inter Milan.

H.M.