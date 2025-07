La CAF dévoile le slogan officiel de la CAN Féminine prévue au Maroc

« Born Winners » (Nées Gagnantes) est le slogan officiel de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) féminine de football (Maroc-2024), dévoilé mardi par la Confédération Africaine de Football (CAF).

Selon la CAF, ce slogan « met à l’honneur les femmes africaines qui font battre le cœur du football sur tout le continent ».

« Audacieux et inspirant, le slogan ‘Born Winners’ est bien plus qu’un simple cri de ralliement : c’est une affirmation identitaire. Il rend hommage à l’esprit des femmes africaines, porteuses d’une culture de la victoire – dans le sport, dans la société et dans tous les domaines de la vie », explique l’instance dirigeante du football africain.

« Qu’elles soient joueuses, entraîneures, officielles, supportrices ou pionnières des médias, les femmes africaines ne sont pas seulement présentes dans le jeu : elles le dirigent. Avec passion et détermination, elles bousculent les normes, franchissent les barrières et tracent un chemin lumineux pour les générations futures », ajoute-t-on.

Pour la CAF, « Born Winners » exprime la résilience de la femme africaine et son esprit de conquête, bien au-delà du sport.

Et d’ajouter que l’édition 2024 de la CAN féminine, qui se tiendra au Maroc du 5 au 26 juillet courant, « célèbre cette énergie instinctive à surmonter les obstacles, à redéfinir les rôles et à inspirer l’excellence ».

S.L.