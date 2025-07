Ce qu’il faut savoir avant le coup d’envoi de la CAN Féminine au Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

Après l’édition 2022 au Maroc qui a marqué un tournant dans l’histoire du football féminin africain, la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de la catégorie fait son retour dans le Royaume, avec une édition 2024 qui promet d’être une réussite à tous les niveaux et de constituer une vitrine pour le football féminin africain et son rayonnement.

L’édition 2022 avait en effet marqué les esprits par son succès populaire et organisationnel, avec notamment plus de 50.000 spectateurs ayant assisté à la finale Maroc-Afrique du Sud au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Elle avait par ailleurs connu la participation de 12 équipes en phase finale, pour la première fois, avec une formule à trois groupes de quatre, contre 8 équipes seulement précédemment.

Pour la deuxième fois consécutive, le Maroc, terre d’accueil des plus grandes manifestations sportives continentales et internationales, accueille la CAN féminine, compétition phare du football féminin africain.

Du 5 au 26 juillet prochain, douze des meilleures nations africaines de football féminin vont en découdre pour succéder à l’Afrique du Sud, tenante du titre.

Dans le groupe A, le Maroc (pays hôte) sera confronté à la Zambie, au Sénégal et à la République Démocratique du Congo

Le Groupe B est composé du Nigeria, qui dispose du record de titres avec neuf trophées, du Botswana, de la Tunisie et de l’Algérie.

Dans le Groupe C, outre l’Afrique du Sud, qui remettra son titre en jeu, le Ghana, le Mali et Tanzanie seront également en lice.

Les deux premiers de chaque poule, accompagnés des deux meilleurs troisièmes, accèderont aux quarts de finale.

Pour la Confédération africaine de football, cette nouvelle formule élargie à 12 équipes s’inscrit dans un souci d’ouverture, de compétitivité et de visibilité accrue pour le football féminin africain.

« À la clé : davantage de rencontres, un temps de jeu accru, et un environnement propice à la progression technique et tactique des sélections », affirme-t-on.

Avec plusieurs équipes qui peuvent prétendre à la victoire finale, cette 13è édition de la CAN féminine s’annonce très disputée.

En plus de l’Afrique du Sud, championne en titre, le Nigéria, équipe la plus titrée, et la Zambie, valeur sûre du football féminin africain ces dernières années, le Maroc, pays hôte, aborde cette compétition continentale avec une grande ambition, celle de soulever le trophée tant convoité à domicile.

Les Lionnes de l’Atlas, vice-championnes en titre et huitièmes-de-finalistes du dernier Mondial, seront parmi les grands favoris au sacre, avec un effectif de grande qualité comptant des joueuses talentueuses qui évoluent au Maroc et à l’étranger à l’instar de Ghizlane Chebbak, Fatima Tagnaout, Ibtissam Jraidi, ou encore Yasmin Mrabet, sous la houlette de l’expérimenté coach espagnol Jorge Vilda Rodriguez, champion du Monde avec la sélection féminine de la Roja.