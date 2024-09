Jeux Paralympiques: la Marocaine Saida Amoudi décroche le bronze (lancer du poids)

Par LeSiteinfo avec MAP

La Marocaine Saida Amoudi a remporté la médaille de bronze du lancer du poids (F34), mardi dans le cadre des compétitions de para-athlétisme des Jeux Paralympiques (Paris-2024).

Amoudi est montée sur la troisième marche du podium après avoir réalisé un lancer à 7.80 m. L’or a été décroché par la Chinoise Zou Lijuan (9.14 m), recordwoman de la discipline (9.25 m), alors que l’argent est allé à la Polonaise Lucyna Kornobys (8.33 m).

Il s’agit de la 6è médaille (2 en argent et 4 en bronze) remportée par les athlètes marocains aux Jeux paralympiques de Paris. Les médailles d’argent ont été enlevées par Fatima Zahra El Idrissi sur le 1500 m (T13) et Abdelilah Gani au lancer du poids (F53), alors que les médailles de bronze ont été remportées par Aymane El Haddaoui dans le concours du 100 m (T47), Ayoub Adouich (-63 kg/K44) et Rajae Akermach (+65 kg/K44) en para-taekwondo.

S.L.