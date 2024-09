Jeux Paralympiques: messages du roi Mohammed VI aux champions marocains

Par LeSiteinfo avec MAP

Le roi Mohammed VI a adressé des messages de félicitations aux champions paralympiques marocains sacrés lors des Jeux Paralympiques Paris-2024.

Le Souverain a ainsi adressé des messages royaux à l’athlète Fatima Ezzahra El Idrissi, qui a remporté la médaille d’Or au marathon (T12) en battant le record du monde et décroché la médaille d’argent du 1500 m (T13), à l’athlète Aymane El Haddaoui qui a décroché la médaille d’Or de l’épreuve du 400 m (T47) en battant le record du monde et remporté la médaille de bronze de l’épreuve du 100 m (T47), ainsi qu’à l’athlète Mouncef Bouja qui s’est adjugé la médaille d’Or du 400 m (T12).

Dans ces messages, le roi a exprimé aux athlètes paralympiques ses chaleureuses félicitations, saluant leur belle performance qui représente un véritable honneur pour eux-mêmes et pour le sport marocain, et leur souhaitant plein succès dans leur parcours sportif prometteur, animés de la même volonté, de la même détermination et de la même ambition afin de toujours hisser très haut les couleurs nationales lors des compétitions internationales.

Le Souverain a adressé des messages de félicitations similaires à Meryem En-Nourhi (Marathon – T12), Youssra Karim (lancer de disque – F41), Abdelilah Gani (lancer de poids – F53), Ayoub Sadni (400 m – T47), Azddine Nouiri (lancer de poids – T34), qui ont remporté des médailles d’argent, ainsi qu’aux athlètes ayant décroché des médailles de bronze, à savoir Saida Amoudi (lancer de poids – F34), Rajae Akermach (para-taekwondo +65 kg – K44), Ayoub Adouich (para-taekwondo -63 kg – K44), Zakaria Derhem (lancer de poids – F33) et El Amin Chentouf (Marathon – T12).

Dans ces messages, le roi a salué les efforts soutenus déployés par ces athlètes pour représenter, comme il se doit, le sport marocain, leur souhaitant davantage de succès dans leurs parcours sportifs, pour réaliser leurs ambitions, gravir les marches des podiums et hisser très haut les couleurs nationales lors des différentes manifestations sportives internationales.

S.L.