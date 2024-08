Le Maroc classé premier aux Olympiades africaines de mathématiques 2024

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc a remporté la première place aux Olympiades africaines de mathématiques 2024 qui se tiennent à l’Université Witwatersrand de Johannesburg, en Afrique du Sud, du 10 au 20 août courant.

L’équipe nationale a totalisé 201 points, suite aux délibérations du comité scientifique organisateur, le nombre total de points obtenus étant considéré comme un record qu’aucun pays n’a jamais pu obtenir dans l’histoire des Olympiades, suivie de l’équipe algérienne en deuxième place (186 points), et de l’équipe tunisienne en troisième (133 points), indique un communiqué du ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports.

Pour ce qui est des médailles, les élèves marocains ont glané trois médailles d’or et trois médailles d’argent réparties entre les membres de l’équipe. Les médailles d’or sont revenues à Yacine Kamouh (42/42 points) de la région Casablanca-Settat, et Adam Mahdan (35/42 points) de la région Souss-Massa, et Sami Moussaoui (33/42 points) de la région de l’Oriental, souligne la même source.

Les médailles d’argent, quant à elles, ont été remportées par Sarah Al-Masnawi (31/42 points) de la région Casablanca-Settat, et Sakina Brransi (30/42 points) de la région Rabat-Salé-Kenitra, ainsi que Lina Chaker (30/42 points) de la même région. Les trois élèves ont également remporté des médailles d’or dans la catégorie féminine (PAMO Girls).

Cet événement scientifique a connu la participation de 27 pays, chaque pays étant représenté par une équipe de 6 élèves (3 filles et 3 garçons), au cours duquel les élèves en lice passent deux épreuves sur deux jours consécutifs, d’une durée de quatre heures et demi chacune.

A cette occasion, le ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports a exprimé ses chaleureuses félicitations aux élèves qui ont honoré le Royaume lors de cette manifestation scientifique, aux encadrants qui ont assuré leur préparation à cette échéance continentale, ainsi qu’à leurs familles pour leur soutien et accompagnement.