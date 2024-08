Buteur des JO, Soufiane Rahimi marque la compétition de son empreinte

L’attaquant et meilleur buteur de l’équipe nationale marocaine, Sofiane Rahimi, a porté son total personnel à 8 buts lors des Jeux Olympiques de Paris, après avoir marqué un doublé lors de son dernier match face à l’Egypte, se rapprochant ainsi du titre de meilleur buteur du tournoi.

Rahimi devance de quatre buts l’attaquant français Jean-Philippe Mateta et l’étoile de l’équipe espagnole, Fermín López, en attendant la finale qui se déroulera demain, vendredi, entre l’Espagne et la France.

Si Rahimi remporte officiellement le titre après la finale de demain, il deviendra le premier joueur africain et arabe à obtenir ce titre depuis le début des Jeux Olympiques. En effet, le titre de meilleur buteur a toujours été attribué à des joueurs sud-américains, européens ou asiatiques, sans qu’aucun joueur africain ou arabe n’ait réussi à décrocher ce titre.

Depuis le début des Jeux Olympiques, Rahimi a marqué dans tous les matchs : il a inscrit deux buts contre l’Argentine lors du premier match, un but contre l’Ukraine, un but contre l’Irak, et a également marqué contre les États-Unis, l’Espagne et l’Égypte, avec deux buts lors de cette dernière rencontre.