Lionel Messi réagit à la confusion du match Maroc-Argentine

Sur son compte Instagram, l’international argentin Lionel Messi a partagé une story dans laquelle il a écrit : « Insolite » accompagné d’un émoticône de stupéfaction.

Pour rappel, le Maroc a battu l’Argentine par 2 buts à 1, mercredi au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne, en match comptant pour la 1ere journée du Groupe B du tournoi olympique de football masculin (Paris 2024), interrompu après un deuxième but des Argentins, qui a été finalement annulé pour hors-jeu à la reprise, après presque deux heures.

Soufiane Rahimi a ouvert le score à la 45+2e minute après un élégant service de Bilal El Khannouss. Le même Rahimi récidive à la 51è minute en marquant un 2ème but sur un penalty à l’avantage du Maroc.

A la 68è minute, l’Argentine marque son premier but signé Giuliano Simeone. Cristian Medina a inscrit un deuxième but argentin au temps additionnel (90+16), à la suite de quoi la confusion a régné et le match a été interrompu.

Après presque deux heures, les deux équipes ont rejoint la pelouse et après vérification de la VAR, le but argentin a été annulé.

L’équipe nationale évolue dans le groupe B avec l’Argentine, l’Irak et l’Ukraine, prochain adversaire des Lionceaux de l’Atlas, samedi à Saint-Etienne.