Maroc-Irak : Soufiane Rahimi incertain

Par LeSiteinfo avec MAP

Le personnel médical de l’équipe olympique marocaine n’a pas encore tranché sur la participation de l’attaquant Soufiane Rahimi au match contre l’Irak.

Rahimi n’a pas participé à l’entraînement de dimanche et a subi des examens médicaux afin de décider de sa capacité à participer au match de demain.

Le personnel médical de l’équipe marocaine met tout en œuvre pour garantir la présence de Rahimi contre l’Irak, d’autant plus qu’il est considéré comme l’un des piliers de l’équipe olympique, ayant marqué jusqu’à l’instant tous les buts du Maroc aux Jeux Olympiques (doublé contre l’Argentine et un but contre l’Ukraine).

En cas d’absence de Rahimi, l’entraîneur Tarik Sektioui devrait titulariser l’attaquant Mehdi Mahboub, récemment transféré au Dynamo Moscou en provenance du Raja de Casablanca.