VIDEO: le but spectaculaire de Soufiane Rahimi avec Al Ain

Soufiane Rahimi a marqué un but exceptionnel ce samedi, lors du match du championnat émirati entre Al Ain et Ajman. Rahimi a marqué le deuxième but de son équipe à la 19e minute de la première mi-temps, en reprenant un centre parfaitement exécuté.

Rappelons que plusieurs spécialistes appellent le sélectionneur national Walid Regragui à convoquer Rahimi pour les prochains matchs de la sélection nationale.