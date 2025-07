CAN Féminine: les déclarations de Jorge Vilda après la victoire des Lionnes

Par LeSiteinfo avec MAP

La victoire contre la RD Congo redonne confiance à l’équipe nationale féminine du Maroc pour poursuivre l’aventure à la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN), a affirmé, mercredi à Rabat, le sélectionneur national, Jorge Vilda.

S’exprimant en conférence de presse à l’issue du succès du Maroc face à la RD Congo (4-2), en match de la 2è journée du groupe A joué au stade Olympique de Rabat, Jorge Vilda a indiqué que « le plus important est que nous avons réussi à marquer et l’équipe a été également bonne en défense », mettant l’accent sur la transformation de l’équipe de la RD Congo par rapport à son match perdu contre le Sénégal (4-0).

« Nous avons décroché une victoire qui est importante et nous allons poursuivre sur cette trajectoire face au Sénégal », a-t-il assuré, ajoutant qu’après avoir encaisser un premier but «nous avons effectué des ajustements tactiques pour être plus rapides et atteindre la surface de réparation et je pense que le résultat est justifié, vu les nombreuses occasions crées ».

« Ils nous reste deux jours pour le match décisif de la phase de groupes contre le Sénégal », a-t-il rappelé, assurant que «nous allons chercher la victoire pour terminer en tête du groupe, même si notre prochain adversaire est solide et nous allons nous préparer de la meilleure façon possible ».

La capitaine de l’équipe nationale, Ghizlane Chebbak, désignée meilleure joueuse du match, a indiqué qu’«avant le début de la compétition, nous savions que les matchs allaient être difficiles, mais nous nous sommes rattrapées grâce au mental et à la combativité des joueuses».

Chebbak, qui a signé un hat-trick lors de ce match, a relevé que «mon premier objectif et de donner une valeur ajoutée au groupe et celle qui concrétise et marque ne fait que compléter le travail des autres joueuses », précisant que «le but aujourd’hui était de gagner les trois points de la victoire, mais le plus important est que nous avons montré que nous pouvons revenir dans le match à n’importe quel moment ».

Le sélectionneur de la RD Congo, Hervé Happy Tchankou a exprimé sa déception de la défaite, «même si nous avons fait une très bonne entame, mais des erreurs individuelles nous ont coûté cher».

Il a estimé que «le match a été à notre portée, mais le score a été sévère car nous pouvions mieux faire», relevant qu’il est important de gagner le match contre la Zambie».

«Aujourd’hui nous avions des défaillances individuelles ce qui ne remet pas en cause le travail effectué et nous devons être dans de bonnes dispositions pour faire mieux lors du prochain match », a-t-il noté.

Les buts du Maroc ont été inscrits par Ghizlane Chebbak, qui a signé un hat-trick (25è, 43è, 75è) et Yasmin M’Rabet (83è, pénalty), tandis que Merveille Kanjinga (6è) et Flavine Mawete (70è) ont inscrit pour la RD Congo.

Dans l’autre match de ce groupe, la sélection zambienne a battu l’équipe du Sénégal par 3 buts à 2, dans l’après-midi au Stade El Bachir à Mohammedia.

A l’issue de ces matches, le Maroc occupe la première place du groupe A avec quatre unités, exæquo avec la Zambie, suivis du Sénégal (3 pts) et de la RD Congo (0 pt).

Pour le compte de la troisième et dernière journée de ce groupe, le Maroc affronte le Sénégal, au Stade Olympique de Rabat, et la Zambie joue contre la RD Congo, au stade El Bachir à Mohammedia, samedi prochain à 20h00 (GMT+1).

S.L.