Foot: Hervé Renard quitte l’équipe de France féminine

Par LeSiteinfo avec MAP

La Fédération française de football a annoncé, mardi, le départ du sélectionneur de l’équipe de France féminine Hervé Renard.

« Le sélectionneur Hervé Renard quitte ses fonctions à la tête des Bleues », a écrit l’équipe de France féminine sur les réseaux sociaux.

Nommé en mars 2023 à la tête des féminines pour prendre la succession de Corinne Diacre, l’ancien sélectionneur du Maroc et de l’Arabie saoudite a un bilan de 26 matches joués pour 17 victoires, 3 matches nuls et 6 défaites.

Après avoir échoué en quarts de finale de la Coupe du monde 2023 quelques semaines après sa prise de fonction, il n’aura pas non plus mené les Bleues plus loin que les quarts de finale aux JO 2024, à domicile.

Hervé Renard a aussi entraîné l’équipe des jeunes du PSG entre 2013 et 2015 et l’équipe de la réserve de l’OGC Nice de 2015 à 2019.