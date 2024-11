Hervé Renard a failli prendre les rênes du Sénégal, mais…

Avant de prendre les rênes de la sélection d’Arabie Saoudite, Hervé Renard avait déposé sa candidature pour devenir le sélectionneur du Sénégal.

Dans une interview accordée à Le Monde, l’ancien sélectionneur du Maroc a confié avoir finalement retiré sa candidature et en a dévoilé la raison.

«Il y a eu des discussions. J’avais un souhait, avoir Omar Daf, un ancien international sénégalais, comme adjoint. Mais Omar est l’entraîneur d’Amiens, en Ligue 2. Et cette condition n’était pas possible à remplir dans l’immédiat», a assuré Hervé Renard.

Et d’ajouter : «J’ai donc décidé à ce moment précis de retirer ma candidature. Pour l’instant, le Sénégal n’a pas encore choisi. Entraîner le Sénégal, l’une des meilleures sélections africaines, aurait été un très beau défi, c’est vrai, mais toutes les conditions n’étaient pas réunies».

Rappelons que le ministère sénégalais de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, a décidé de ne pas prolonger le contrat du sélectionneur d’Aliou Cissé, qui expire le 31 août 2024. Le Sénégal, vainqueur de la CAN 2021, a été éliminé en huitièmes de finale de la CAN 2023 par le pays hôte, la Côte d’Ivoire.

Aliou Cissé dirigeait l’équipe nationale A depuis mars 2015. Il a remporté la CAN 2021 au Cameroun, après avoir atteint la finale de l’édition 2019 en Egypte.

H.M.