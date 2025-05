Hervé Renard revient sur son conflit avec Hakim Ziyech

Hervé Renard s’est confié sur son conflit avec Hakim Ziyech, alors qu’il était sélectionneur des Lions de l’Atlas.

Invité du podcast «Afrique Football Club», le coach français a reconnu qu’il avait une part de responsabilité dans ce qui s’était passé, et ce après avoir écarté le joueur de la liste des convoqués pour la CAN 2017.

« Il y avait un malentendu entre Ziyech et moi, et mon entêtement a contribué à aggraver la situation. Le joueur s’était blessé avec la sélection marocaine un mardi, puis avait rejoué avec son club le samedi suivant. Je n’ai pas accepté cela et les choses ont mal tourné », a confié Renard.

L’entraîneur français a ajouté que Fouzi Lekjaa, le président de la FRMF, était intervenu peu de temps après la CAN 2017 et avait permis de régler les choses. «Une rencontre, placée sous le signe de la franchise et de la transparence, avait été organisée en toute discrétion à Amsterdam. En cinq minutes, tout est rentré dans l’ordre. Ma relation avec Ziyech est devenue excellente et nous avons dépassé ce malentendu», a-t-il souligné.

N.M.