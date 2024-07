Manchester City s’offre un attaquant

Par LeSiteinfo avec MAP

Manchester City a recruté l’ailier brésilien Savinho, en provenance du club français de Troyes, avec un contrat de cinq ans qui court jusqu’en 2029, a annoncé jeudi le champion d’Angleterre en titre.

Selon les médias britanniques, le montant du transfert du joueur de 20 ans, qui s’est illustré lors de son prêt à Gérone la saison dernière, s’élèverait à 30 millions de livres sterling. Cité dans un communiqué, Savinho s’est dit très heureux de rejoindre « la meilleure équipe du monde » en ce moment, assurant être impatient de travailler sous la direction de Pep Guardiola.

De son côté, le directeur du football des Citizens, Txiki Begiristain, a relevé que le Brésilien a « un grand rôle à jouer pour Manchester City cette saison et au-delà ». « Nous sommes totalement convaincus de ses capacités. Il est encore jeune et a le potentiel pour devenir encore meilleur, et tout le monde sait que Pep est le meilleur pour aider les joueurs à se développer encore plus », a-t-il ajouté.

Savinho, également connu sous le nom de Savio, a commencé sa carrière au Brésil à l’Atletico Mineiro avant de rejoindre Troyes à l’été 2022. Il n’a cependant jamais disputé de match de compétition avec le club de Ligue 2, puisqu’il a été prêté au PSV Eindhoven pour la saison 2022-23, avant son passage à Gérone la saison suivante.

Au cours de son prêt en Espagne, Savinho a réalisé une campagne exceptionnelle, aidant le club catalan à finir troisième et à se qualifier pour la Ligue des champions pour la première fois de son histoire. Il a notamment marqué 11 buts et délivré 10 passes décisives.

S.L