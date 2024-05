Manchester City: fin de saison pour Ederson

Par LeSiteinfo avec MAP

Le gardien de but de Manchester City, Ederson, manquera dimanche le match décisif pour le titre de Premier League, pour le compte de la 38e et dernière journée, et la finale de la FA Cup en raison d’une fracture de l’orbite.

L’international brésilien de 30 ans avait été remplacé à la 69e minute de la victoire 2-0 de Tottenham en championnat, mardi, à la suite d’un choc avec Cristian Romero, joueur des Spurs. Un scanner a confirmé que le portier souffrait d’une micro-fracture du plancher orbital de l’œil droit, ont indiqué jeudi les Citizens. Le leader City reçoit West Ham dimanche, sachant qu’une victoire, ou un résultat équivalent à celui d’Arsenal contre Everton, lui permettrait de remporter un quatrième titre consécutif. Ensuite, les hommes de Pep Guardiola affronteront leur rival et voisin, Manchester United, en finale de la FA Cup à Wembley le 25 mai.

Stefan Ortega, qui a réalisé quelques arrêts décisifs après avoir remplacé Ederson contre les Spurs, devrait assurer la relève pour les deux derniers matches. L’Allemand a participé à tous les tours de la FA Cup et de la Carabao Cup au cours des deux dernières saisons et était susceptible de jouer à Wembley même si Ederson était disponible.

S.L.