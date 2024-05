Mondial 2030 : la feuille de route dévoilée

Par LeSiteinfo avec MAP

Une feuille de route en matière d’infrastructures a été mise en place pour réussir l’organisation par le Maroc de la Coupe du monde 2030 de football, a affirmé, jeudi à Rabat, le ministre de l’Équipement et de l’Eau Nizar Baraka.

Cette feuille de route porte sur la mise à niveau des stades qui seront prêts lors de la coupe d’Afrique des Nations 2025 prévue au Maroc, et la construction du grand stade de Benslimane qui sera prêt lors de la Coupe du monde 2030, ainsi que les autoroutes et routes qui seront réalisées pour garantir un accès fluide aux stades, a expliqué M. Baraka dans une déclaration à la presse à l’issue d’une réunion élargie dans le cadre des préparatifs pour l’organisation de la coupe du monde 2030 et consacrée à la coordination entre l’ensemble des départements ministériels concernés, à la mise en place d’un système unifié de l’action collective conjointe et à la concrétisation d’une feuille de route intégrée.

Il s’agit, aussi, de la mise à niveau des ports pour qu’ils soient prêts à accueillir le public de la Coupe du monde 2030, a relevé M. Baraka, évoquant également l’extension de la ligne TGV.

L’offre Maroc qui sera déposée dans le cadre de l’offre globale avec le Portugal et l’Espagne devra répondre aux exigences de la FIFA, a-t-il poursuivi, faisant savoir qu’un certain nombre de points ont été traités lors de cette réunion, dont notamment le volet infrastructures avec les différentes routes et autoroutes qu’il faudra mettre en place pour pouvoir répondre à ces attentes.