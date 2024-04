Raja: Boudrika fait taire les rumeurs concernant Zinnbauer

Mohamed Boudrika a réagi aux rumeurs selon lesquelles Josef Zinnbauer s’apprête à mettre fin à son aventure avec le Raja de Casablanca et aurait déjà signé un contrat avec un club émirati.

Le président a balayé ces rumeurs d’un revers de main, rassurant ainsi les supporters des Verts. «Zinnbauer a un contrat de deux ans avec le club et non pas d’un an, comme annoncé par certains médias. Aujourd’hui, dirigeants et staff technique se concentrent, avec sérieux et dévouement, sur les défis actuels et les échéances à venir», souligne Boudrika.

Le président a évoqué, dans ce sens, les préparatifs pour la prochaine saison. «Nous effectuerons un stage de préparation en Espagne, à Malaga, et disputerons un match amical, en août prochain, face à un club partenaire afin que l’équipe soit prête», a-t-il indiqué.

Par ailleurs, Boudrika a annoncé que le Raja a fait une demande officielle afin que le stade Larbi Zaouli, à Casablanca, soit homologué pour que le club y accueille ses matchs de la Ligue des champions.





H.M.