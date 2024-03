Brahim Diaz est désormais éligible à choisir le Maroc

Selon le célèbre quotidien espagnol AS, le joueur du Real Madrid Brahim Diaz est éligible à porter le maillot des Lions de l’Atlas. En effet, l’AS nous informe que Brahim Diaz a fini les procédures administratives lui permettant d’avoir la nationalité marocaine.

Le jeune joueur de 24 ans réalise jusqu’à l’heure une saison exceptionnelle avec le Real Madrid. Luis de la Fuente l’a convoqué pour les deux prochains matchs de la Roja contre la Colombie, le 22 mars, et contre le Brésil, le 26 mars. N’est-ce pas trop tard pour ce joueur qui a longtemps attendu une convocation espagnole avant que Faouzi Lekjaa, Walid Regragui and co n’entrent en jeu.

Pour rappel, la mère de Brahim Diaz est originaire de Malaga et son père est né à Melilia. Sa grand-mère paternelle est marocaine et née au Maroc. As souligne que le Maroc a « présenté un projet très séduisant, avec Brahim en tête d’affiche. Pratiquement une question d’État, l’affection que Regragui et la fédération marocaine lui ont toujours témoigné a été cruciale pour maintenir cette possibilité en vie », souligne AS.

Pour l’heure, Brahim Diaz n’a pas encore fait son choix définitif, mais ce serait une question de jours uniquement avant les prochaines dates FIFA fin mars. La nouvelle star du Real Madrid a encore quelques jours devant lui pour trancher dans cette affaire.