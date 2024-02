Mauvaise nouvelle pour le Raja

Le Raja de Casablanca sera privé de Nawfal Zerhouni pendant trois matchs suite à la blessure contractée, samedi dernier, face à l’Union de Touarga, en marge de la 19ème journée de la Botola. L’attaquant sera indisponible ce mardi contre le HUSA, samedi prochain face au MAT et lors du match contre l’OCS dont la date n’a pas encore été dévoilée.

Adam Neffati sera également absent face au Hassania d’Agadir pour cumul de cartons. Josef Zinnbauer pourra toutefois compter sur l’attaquant Mehdi Maouhoub qui n’avait pas disputé le match face à Touarga après son exclusion contre le MAS.

Rappelons que le Raja est plus que jamais déterminé à signer une victoire lors de ce face à face, lui permettant de retrouver le fauteuil de leader et de ne pas perdre du terrain dans la course au titre sur les Militaires, auteurs d’une brillante prestation face au Mouloudia Oujda (5-0) lors de la précédente journée.

De son côté, l’AS FAR, leader du championnat avec 43 unités, va bénéficier d’un répit lors de la 20è journée de la Botola, prévue du 20 au 22 février, son adversaire, la RS Berkane, étant engagé en Coupe de la CAF.

H.M.