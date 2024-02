L’Egyptien Wael Gomaa s’attend à « une CAN exceptionnelle au Maroc »

Wael Gomaa a évoqué la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, prévue en 2025 au Maroc. Après le sacre de la Côte d’Ivoire face au Nigeria, l’ancien international égyptien, devenu consultant pour beIN Sports, a souligné que la prochaine édition de la CAN sera exceptionnelle. «La Coupe d’Afrique, prévue au Royaume, sera exceptionnelle en terme d’organisation, de qualité de jeu. Infrastructures, climat… Toutes les conditions seront réunies pour que le tournoi soit réussi», s’est réjoui Gomaa.

Et d’ajouter : «Certaines difficultés ont été soulevées lors des deux dernières éditions, en Côte d’Ivoire et au Cameroun. Au Maroc, tout sera parfait».

Rappelons que le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, a reçu, dimanche soir, des mains du président de la Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, le drapeau de la Coupe d’Afrique, en prévision de la 35ème édition qui sera organisée au Maroc en 2025.

Le drapeau de la CAN a été remis à Lekjaa à l’issue de la finale de la CAN Côte d’Ivoire-2023, tenue au stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé, dans le nord d’Abidjan, en présence du président de la CAF, Patrice Motsepe, et du président de la FIFA, Gianni Infantino.

Le président de la CAF avait affirmé, vendredi lors d’une conférence de presse, que la CAN qui se tiendra en 2025 au Maroc sera « excellente » et connaitra, sans aucun doute, un « immense succès ».

La CAN 2023 a été remportée par le pays hôte, la Côte d’Ivoire, après sa victoire face au Nigeria, en finale, sur le score de 2 buts à 1. Il s’agit du troisième trophée pour les Eléphants après leurs sacres en 1992 et 2015.

H.M.