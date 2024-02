Ligue 1 : la transversale prive Amine Harit d’un but magistral contre l’OL (VIDEO)

L’Olympique de Marseille (OM) affrontait l’Olympique Lyonnais ce dimanche soir dans un match comptant pour la 20e journée de la Ligue 1. Le joueur de l’OM a surpris le gardien Antony Lopes dès l’entame de la rencontre par une frappe de balle qui a atterri sur la transversale du gardien portugais.

L’Olympique de Marseille s’est finalement incliné sur le score d’un but à zéro. Grâce à cette victoire, l’OL sort progressivement de la zone rouge. Les Gones sont désormais 15e et ne sont plus relégables.