Maroc-Afrique du Sud : un petit enfant en larmes au coup de sifflet final (VIDEO)

Le foot est beau, mais il est aussi parfois très cruel. L’élimination du Maroc de la Coupe d’Afrique des Nations face à l’Afrique du Sud a été un coup dur pour tous les Marocains et plus particulièrement pour les petits enfants, plus sensibles à ce genre de déceptions.

Dans cette vidéo, ce petit qui vit sans doute en Espagne a eu du mal à digérer la défaite des Lions de l’Atlas. « Bounou n’arrête plus aucune », crit le garçon en pleurant.