Maroc-Afrique du Sud: y avait-il vraiment hors-jeu sur le but de Noussair Mazraoui ?

Lors du match Maroc-Afrique du Sud en marge des huitièmes de finale de la CAN 2023, Noussair Mazraoui a inscrit un but à la 33ème minute de jeu. Sauf que l’arbitre de touche a invalidé le but pour hors-jeu sans même laisser l’action se terminer.

Selon l’ancien arbitre marocain Mohamed Moujah, l’arbitre a commis une erreur flagrante en sifflant le hors-jeu, précisant que le but était bel et bien valable. «L’arbitre a malheureusement privé les Lions de l’Atlas d’un but qui allait totalement changer la donne. C’est scandaleux», a-t-il déploré.

De son côté, Romain Saiss a également exprimé sa colère contre l’arbitrage. « Même quand on marque des buts, on se les fait refuser injustement par le corps arbitral. Parce que celle-là, il faut me l’expliquer », s’est insurgé le capitaine des Lions de l’Atlas dans une déclaration à Arryadia.

Rappelons que le Maroc a été éliminé de la CAN 2023 après sa défaite face à l’Afrique du Sud sur le score de 2 buts à 0 au stade Laurent Pokou de San Pedro.

Les absences de Sofiane Boufal et Hakim Ziyech pour blessure ont significativement impacté l’efficacité de la ligne offensive de l’équipe nationale qui a manqué de solutions lors de cette rencontre, marquant la fin du parcours des Lions de l’Atlas à la CAN-2023.

En quarts de finale, l’Afrique du Sud affrontera le Cap-Vert, samedi au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro.

H.M.