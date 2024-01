CAN 2023: Hugo Broos s’exprime avant Maroc-Afrique du Sud

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur de l’équipe d’Afrique du Sud, Hugo Broos, a dit espérer voir son équipe réaliser une « surprise » et battre la sélection marocaine, mardi soir (21h00) au stade Laurent Pokou de San Pedro, en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football, qui se tient en Côte d’Ivoire.

« C’est un match important pour les deux équipes. Jouer face au Maroc n’est pas facile. Ils ont des joueurs de haut niveau. Ce sera compliqué. Cette CAN nous réserve énormément de surprises. De grandes nations sont tombées. On peut s’attendre à tout », a-t-il indiqué en conférence de presse d’avant-match.

« Nous avons déjà battu le Maroc en juin dernier. Nous voulons rééditer cet exploit demain, mais nous devons atteindre un niveau élevé pour y arriver et créer énormément d’occasions de but », a-t-il souligné.

« Avec la chaleur, nous espérons plier les débats en notre faveur dans le temps réglementaire. Si nous allons en prolongations, ça sera compliqué. Nous mettrons tout en œuvre pour ne pas aller au-delà du temps réglementaire », a-t-il ajouté.

Notant que son équipe disputera le match de mardi avec un moral au beau fixe, Hugo Broos a estimé qu’une victoire face au Maroc semble possible.

« Si nous entamons ce match avec le même état d’esprit que les matches précédents, nous serons capables de créer la surprise demain », a-t-il affirmé.

« Nous sommes dans la phase de construction de notre équipe. C’est une nouvelle expérience pour nous. Nous voulons franchir cette étape », a-t-il avancé, insistant que le plus important est de se qualifier en quart de finale. La sélection marocaine s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la CAN-2023 en terminant en tête du groupe F avec sept points, obtenus en deux victoires face à la Tanzanie (3-0) et la Zambie (1-0) et un nul face à la RD Congo (1-1).

De son côté, l’Afrique du Sud a fini à la 2è place de la poule E avec quatre points derrière le Mali (5 pts).

S.L