Sofyan Amrabat convoité par plusieurs clubs italiens

Sofyan Amrabat est dans le viseur de quatre clubs italiens. Selon La Gazzetta dello Sport, la Juventus, l’Atalanta et la Fiorentina souhaitent s’attacher les services de l’international marocain, précisant que l’AC Milan vient de se joindre à la course pour tenter de l’enroler.

«Sofyan Amrabat est aujourd’hui l’un des noms les plus convoités en Serie A, d’autant plus qu’il ne figurerait plus dans les plans de Fenerbahçe pour la prochaine saison», souligne le journal italien.

Rappelons qu’Amrabat a évolué sous les couleurs de plusieurs clubs, notamment Feyenoord aux Pays-Bas, le Club Bruges en Belgique, la Fiorentina en Italie, et Manchester United.

N.M