CAN 2023. Guinée équatoriale-Guinée et Egypte-RD Congo: heure, chaine, programme

La Guinée équatoriale affronte la Guinée (18h00) à Abidjan et l’Egypte se mesure à la RD Congo (21h00) à San-Pédro, avec l’ambition de poursuivre la quête du titre continental, dimanche en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN-Côte d’Ivoire 2023).

Alors que les deux protagonistes du premier match, la Guinée équatoriale et la Guinée, ont comme point commun de chercher leur premier titre, l’Egypte, au palmarès impressionnant en CAN (7 titres), tentera d’oublier un premier tour décevant face à une équipe de RD Congo coriace.

Ainsi, la Guinée équatoriale arrive à ce tour avec force après avoir bousculé de gros calibres en premier tour, en imposant le nul au Nigéria (1-1) et, surtout, en dominant l’équipe du pays hôte, la Côte d’Ivoire (4-0). Elle vise à faire mieux que sa demi-finale en 2015 à domicile.

Elle aura affaire à la Guinée, vice-championne en 1976, qui a atteint ce stade de la compétition en tant que l’une des quatre meilleures troisièmes équipes dans la phase de poules.

Concernant ce duel, l’entraîneur de la Guinée Kaba Diawara a estimé qu’il n’existe plus de favoris en huitièmes de finale et qu’une performance de son équipe est possible dans ce tour.

Le vainqueur de ce match affrontera le vainqueur de l’autre huitième de finale de la journée, entre l’Egypte et la RD Congo.

La sélection égyptienne, qualifiée avec trois matches nuls en phase de groupes, arrive aux huitièmes avec beaucoup de doute, et sera appelée à faire mieux pour pouvoir espérer aller au bout de ses ambitions.

Sur ce point, le coach de l’Egypte, Rui Vitória a indiqué que les huitièmes de finale ont une réalité différente et que son équipe jouera ce match comme si c’était une finale.

La RD Congo, qui compte à son palmarès deux titres (1968, 1974), n’est pas en meilleure posture après avoir atteint ce tour avec seulement trois matches nuls, qui lui a valu la deuxième place du groupe F derrière le Maroc.

Pour son entraîneur Sébastien Desabre, la mission sera certes difficile contre les Pharaons vu « les écarts sur les volets individuel et collectif », mais son équipe garde toutes ses chances de se qualifier.

Au terme de la première journée des huitièmes de finale, samedi, le Nigeria a battu le Cameroun par 2 buts à 0, alors que l’Angola a éliminé la Namibie 3 à 0.

A suivre en direct sur Bein sport 1 fr.