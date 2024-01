En gandoura et babouches, un animateur TV ivoirien célèbre les Lions de l’Atlas (VIDEO)

Une émission ivoirienne a célébré en grande pompe la victoire des Lions de l’Atlas qui ont propulsé la Côte d’Ivoire en huitièmes de finale de la CAN 2023. Vêtu de babouches et d’une gandoura, l’animateur a scandé les noms d’Achraf Hakimi et de Hakim Ziyech, en dansant sur des rythmes marocains sous les applaudissements de l’assistance.

Rappelons que juste après le coup de sifflet final de la rencontre Maroc-Zambie (1-0) mercredi soir au stade Laurent Pokou de San Pedro, des foules hystériques ont déferlé sur les principales artères de la ville d’Abidjan pour célébrer la qualification en huitième de finale des Eléphants à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023), scandant «olé olé, nous sommes qualifiés, merci Maroc».

Klaxons, sifflets, chants et danses sont allés crescendo dans les rues de la capitale économique du pays dès l’issue du match entre les Lions de l’Atlas et les Chipolopolos qui qualifiait la sélection ivoirienne pour la suite de la CAN.

Ces manifestations de joie ont duré tard dans la nuit dans plusieurs quartiers, saluant la victoire de la sélection marocaine qui a délivré tout un peuple grâce à un but inscrit par Hakim Ziyech.

H.M.