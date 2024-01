CAN 2023 : l’Algérie éliminée

Par LeSiteinfo avec MAP

La Mauritanie a battu l’Algérie par 1 but à 0 et se qualifie aux huitièmes de finale en tant que l’un des meilleurs troisièmes, mardi au stade de la Paix à Bouaké, en match de la 3e et dernière journée du groupe D de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2023) de football, en Côte d’Ivoire.

Grâce à Mohamed Dellah Yaly (37e), la Mauritanie signe la première victoire de son histoire en CAN et termine troisième de son groupe avec 3 unités.

Ainsi, la Mauritanie est assurée d’une place de meilleur troisième, avec deux équipes moins bien classés qu’elle, la Côte d’Ivoire et le Ghana.

L’Algérie ferme la marche avec 2 points.

Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleures équipes parmi celles qui finissent à la troisième place de leur groupe, se qualifient pour les huitièmes de finale.

En cas d’égalité de points entre deux équipes au terme des matches de groupe, les équipes sont départagées, dans l’ordre, selon le résultat du match entre les deux équipes, la différence de but totale, le nombre de buts inscrits et le tirage au sort.