CAN 2023: chaleur, humidité… Ce que risquent les Lions de l’Atlas, selon un médecin

Lors du match des Lions de l’Atlas, tenu dimanche dernier en marge de la 2ème journée de la phase de groupes de la CAN 2023, les conditions climatiques ont mis à rude épreuve la condition physique des joueurs.

Si le niveau de jeu des Lions n’était pas à la hauteur des espérances de leurs supporters, Dr Tayeb Himdi a livré des précisions qui expliquent la performance modeste de la sélection nationale.

Selon le chercheur en politiques et systèmes de santé, la chaleur dans des conditions d’air humide, comme c’est le cas actuellement en Côte d’Ivoire, a un impact grave sur la santé. Cela pourrait être mortel aussi bien pour les sportifs qui entrent en compétions comme pour le public non habitué à ce climat.

«Cette chaleur humide a une influence négative sur les performances des joueurs. Elle réduit, en effet, leurs performances aussi bien motrices que cognitives et altère l’état d’esprit et les taches perceptuelles et décisionnelles. Ce qui laisse place à l’irritabilité et la colère», explique Dr Himdi.

D’après le chercheur, on peut survivre à des températures de 50°C dans un air sec, mais la chaleur devient mortelle dès 35°C, lorsque l’air est saturé en humidité. Pendant la rencontre des Lions face aux Léopards, tenue à 14 heures, le mercure affichait 32°C…

Si les chaleurs élevées provoquent la déshydratation et le coup de chaleur, le taux d’humidité élevé aggrave encore plus les effets de cette chaleur et l’air devient irrespirable.

«Le coup de chaleur ou l’hyperthermie survient lorsque notre corps n’arrive plus à dissiper la chaleur et à s’auto-refroidir. La température du corps commence à augmenter, affectant toutes les fonctions de l’organisme. Le corps dégage la chaleur en suant. Mais l’humidité, air trop chargé par l’eau, empêche l’évaporation de la sueur et bloque de ce fait le refroidissement du corps humain.Le corps s’épuise et les symptômes apparaissent : crampes, fatigue inhabituelle, maux de tête, nausées, soif intense, troubles de l’attention, de l’équilibre. Une personne en hyperthermie devient progressivement irritable, confuse, agressive, ayant une soif intense, des tremblements et des palpitations cardiaques», souligne-t-il.

Pour Dr Himdi, il faudrait éviter les compétitions lors des moments de chaleur et d’humidité élevée, surtout en l’absence de vent.

«Les sportifs doivent suivre ce qu’on appelle le pré-cooling, le percooling et le postcolling. C’est le rafraîchissement du corps avant la compétition (important pour supporter les épreuves), lors de la compétition (pour pouvoir continuer) et après la compétition pour se rétablir et pouvoir reprendre», a-t-il conclu.

H.M.