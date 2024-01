CAN 2023: le Cap Vert s’offre le Mozambique et file en huitièmes

Le Cap-Vert a poinçonné le premier ticket pour les huitièmes de finale, en signant sa deuxième victoire d’affilée en phase de poules, contre le Mozambique par 3 buts à 0, vendredi au stade Alassane Ouattara d’Abidjan, en match de la 2e journée du groupe B de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2023) de football.

Les Capverdiens se sont imposés grâce à Thiago Manuel Bebe (32e), Ryan Mendes (51e) et Kevin Pina (69e) et confortent leur place de leader du groupe avec six points, loin devant l’Egypte (2 pts), qui a signé son deuxième match nul de cette phase, jeudi face au Ghana (1 pts).

Les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les quatre meilleures équipes parmi celles qui finissent à la troisième place de leur groupe, se qualifient pour les huitièmes de finale.

S.L.