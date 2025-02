Nasser Bourita encense les relations Maroc-Cap Vert

Par LeSiteinfo avec MAP

La visite du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l’Intégration régionale de la République de Cabo Verde, José Filomeno de Carvalho Dias Monteiro, au Royaume témoigne de la solidité des relations entre Rabat et Praia, conformément à la vision deRoi Mohammed VI visant à consolider la coopération avec les pays africains, a affirmé mardi à Rabat le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

S’exprimant lors d’un point de presse à l’issue de ses entretiens avec son homologue de Cabo Verde, Bourita a souligné que cette visite s’inscrit dans la dynamique positive que connaissent les relations bilatérales, illustrée par l’ouverture d’un consulat de Cabo Verde à Dakhla en 2022 et l’inauguration des ambassades des deux pays à Rabat et à Praia, et constitue une nouvelle étape dans le renforcement de ces relations.

Bourita a rappelé la tenue de la commission mixte maroco-capverdienne à Rabat en 2023, sanctionnée par la signature de plusieurs accords couvrant divers domaines, notamment la coopération économique, saluant la République de Cabo Verde en tant que pays crédible en Afrique à la faveur de sa stabilité politique et sa gouvernance économique.

Evoquant la dimension historique des relations entre les deux pays, Bourita a souligné le rôle du Maroc dans le soutien aux mouvements de libération africains, rappelant notamment le soutien apporté au leader capverdien Amilcar Cabral, qui s’était rendu au Maroc en 1961 dans le cadre de la lutte contre le colonialisme portugais.

Cabral a visité Rabat pour participer à une réunion consacrée à la libération des colonies alors sous domination portugaise, a relevé Bourita, ajoutant que lors de cette rencontre, le Maroc a réaffirmé son soutien à l’indépendance de ces Etats, dont la République de Cabo Verde, illustrant ainsi le rôle majeur joué par le Royaume en faveur de l’émancipation dans le continent africain.

Il a souligné que cet engagement se poursuit sous la conduite du Roi Mohammed VI, à travers l’appui au développement et à la consolidation des relations Sud-Sud, dans une logique gagnant-gagnant et selon une approche pragmatique d’échange d’expertises et d’expériences entre les deux pays.

Bourita a indiqué que le Maroc et Cabo Verde sont convenus, lors de cette réunion, de la tenue de la prochaine commission mixte à Praia, une occasion pour insuffler une nouvelle dynamique aux relations bilatérales. Il a précisé que cette session sera accompagnée d’un forum économique réunissant les hommes d’affaires des deux pays, afin d’explorer les opportunités d’investissement, de développement et de coopération économique offertes par la République de Cabo Verde.

Par ailleurs, a enchaîné Bourita, les deux parties sont également convenues de renforcer leur coopération technique et d’échanger leurs expériences dans des secteurs d’intérêt commun, notamment le tourisme, la pêche maritime et les énergies renouvelables.

Faisant part de la considération du Maroc pour la position constante de Cabo Verde sur la question du Sahara marocain, en tant qu’allié fiable, traduite sur le terrain par l’ouverture d’un consulat à Dakhla, Bourita a relevé que la République de Cabo Verde est un acteur majeur dans l’Initiative Atlantique du Roi Mohammed VI, étant donné qu’elle préside le groupe de travail sur l’économie bleue et occupe une place centrale dans cette initiative.

A cet égard, Bourita a fait part de l’engagement des deux parties pour consolider le leadership de Cabo Verde dans ce domaine en perspective de la prochaine réunion ministérielle du Processus des Etats Africains Atlantiques (PEAA), avec la possibilité d’organiser de futures rencontres à Praia afin de préparer cet événement, qui réunira les ministres de l’Economie et des Infrastructures de ces Etats.

