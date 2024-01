Retour réussi pour Rafael Nadal à Brisbane (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Espagnol Rafael Nadal, éloigné des courts depuis un an sur blessure, a fait son retour ce mardi à Brisbane face à l’Autrichien Dominic Thiem. L’Espagnol a remporté la rencontre en deux sets (7-5/6-1).

L’ex-N.1 mondial, retombé au 664e rang, après une saison 2023 quasi blanche, en raison d’une blessure à la hanche, lance ainsi sa saison 2024 en Australie, qui pourrait être la dernière. « Une excellente nouvelle pour ce sport, avec le retour de l’une de ses grandes figures qui a réussi à laisser derrière lui tous les problèmes physiques », commente le journal El Espanol.

À 37 ans, Rafael Nadal estime que 2024 devrait être sa « dernière année » sur le circuit mais a-t-il prévenu, sans pouvoir « l’assurer à 100% ».

« J’ai travaillé dur pour revenir à la compétition, et si les choses et le physique me permettent d’aller de l’avant et de profiter de ce que je fais, je pense que cela n’a pas de sens de se fixer une limite », a-t-il expliqué dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Le dernier match officiel de l’Espagnol, vainqueur de 22 tournois du Grand Chelem, est sa défaite au 2e tour de l’Open d’Australie en janvier 2023. Opéré de la hanche, il a dit n’aspirer qu’à « être compétitif » à Brisbane.

The moment we've all been waiting for!

After nearly a year away from tennis, @RafaelNadal is back in singles action 😍#BrisbaneTennis pic.twitter.com/rUIZs5Yg7H

— Tennis TV (@TennisTV) January 2, 2024