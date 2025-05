VIDEO : revivez la cérémonie exceptionnelle de Rafael Nadal à Roland-Garros

Le 25 mai 2025, Roland-Garros a rendu un hommage exceptionnel à Rafael Nadal, marquant la fin d’une carrière légendaire sur la terre battue parisienne.

Devant 15 000 spectateurs réunis sur le court Philippe-Chatrier, le « Roi de la terre battue » a reçu une ovation émouvante, saluant ses 14 titres remportés à Paris et ses 22 Grands Chelems au total.

La cérémonie a été marquée par la présence des trois autres membres du « Big Four » : Roger Federer, Novak Djokovic et Andy Murray, venus saluer leur rival devenu ami. Nadal, visiblement ému, a prononcé un discours en français, anglais et espagnol, exprimant sa gratitude envers sa famille, son équipe et son oncle Toni, mentor de toujours.

Un moment fort de l’événement a été la révélation d’une plaque commémorative sur le court, immortalisant l’empreinte de Nadal aux côtés de son nom et d’une image du trophée. Ce geste symbolique inscrit à jamais son héritage dans l’histoire du tournoi.

La cérémonie s’est conclue sur une note touchante, avec Nadal effectuant un tour d’honneur, son jeune fils dans les bras, saluant le public pour la dernière fois sur ce court qui a tant compté pour lui.

Pour revivre ce moment historique, vous pouvez visionner la cérémonie complète sur la chaîne officielle de Roland-Garros :