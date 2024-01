Après Nadal, Murray indique que 2024 pourrait être sa dernière année sur le circuit

Par LeSiteinfo avec MAP

Le tennisman britannique Andy Murray a indiqué que l’année 2024 pourrait être sa dernière sur le circuit.

Agé de 36 ans, le joueur, qui a remporté le tournoi de Wimbledon à deux reprises (2013, 2016), entame sa saison par le tournoi ATP 250 de Brisbane pour se préparer à l’Open d’Australie (15-28 janvier).

Il est actuellement 42e joueur mondial après une fin de saison difficile qui ne l’a vu remporter qu’un seul match lors des quatre derniers tournois qu’il a disputés. Il avait déjà envisagé de prendre sa retraite de joueur après une opération à la hanche en 2018.

Il a indiqué qu’il pourrait ne pas jouer au-delà de 2024 si la saison à venir se révèle aussi frustrante que la précédente.

« Si je me retrouvais dans une situation telle que celle où je me retrouve à la fin de cette année, je ne continuerais probablement pas », a déclaré l’ancien N.1 mondial (2016) à la BBC. « Mais si physiquement je me sens bien et que mes résultats sont bons et que je joue bien et que c’est amusant, je pourrais continuer à jouer », a-t-il poursuivi.

« On verra comment se passe cette année, comment je tiens physiquement. Si cela se passe bien, j’aimerais continuer mais sinon, si je ne m’amuse pas, cela pourrait être la dernière année, oui », a-t-il dit.