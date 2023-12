Fêtes de fin d’année: Azeddine Ounahi accomplit la Omra (PHOTO)

Azeddine Ounahi a profité des vacances de fin d’année pour se rendre en Arabie saoudite et accomplir la Omra, en compagnie de sa mère.

Plusieurs photos et vidéos du Lion de l’Atlas, vêtu de la tenue d’ «Al Ihram», ont fait le tour des réseaux sociaux, ce qui a fait réagir les internautes. Plusieurs ont loué le choix de destination d’Ounahi et lui ont souhaité, par la même occasion, bon courage pour la CAN 2023 dont le coup d’envoi est prévu en janvier prochain.

Rappelons par ailleurs que le joueur pourrait quitter l’OM lors du prochain mercato hivernal. Selon l’Equipe, le club français aurait reçu une offre intéressante pour un éventuel transfert du joueur. Un départ du joueur n’est donc pas à écarter.

H.M.