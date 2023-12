Traité d’«hautain» par Fati Jamali, Hakim Ziyech répond

Après le tollé médiatique soulevé ce lundi par l’artiste Fati Jamali concernant le comportement de la star de l’équipe nationale, Hakim Ziyech, dans l’un des grands centres commerciaux, l’international marocain lui a répondu indirectement.

Ziyech a publié un clip vidéo via sa story Instagram, dans lequel il dit ne pas être intéressé par son opinion sur lui. L’actrice Fati Jamali a qualifié le comportement de la star de l’équipe nationale marocaine d' »arrogant » et « hautain », car il n’a pas répondu à son salut et l’a même insulté.

Il convient de noter que l’histoire de Jamali, dans laquelle elle accuse Hakim Ziyech d’être arrogant a enflammé les sites de réseaux sociaux, au milieu d’opinions divergentes concernant l’histoire de Fati Jamali et son accusation contre la star de l’équipe nationale marocaine.