Fati Jamali en colère contre Hakim Ziyech (VIDEO)

Fati Jamali s’en est pris à Hakim Ziyech ce lundi dans une vidéo qui a enflammé la Toile. L’actrice et chanteuse a confié avoir croisé le Lion de l’Atlas dans un mall et indiqué que le joueur s’est très mal comporté avec elle.

«J’étais en compagnie de quelques amies et un footballeur marocain était à côté de nous. Je lui ai lancé : «Hi !», mais il m’a regardé avec mépris. D’ailleurs, je n’étais pas la seule. Il a également ignoré un autre Marocain qui l’a abordé. En le recroisant à l’hôtel, je lui ai dit : «It’s not nice». Ce footballeur, sans une once de respect, me lance : «f*ck you». J’ai également répondu: «f*ck you too». C’est incroyable. Je suis tellement déçue», a raconté Fati Jamali.

L’artiste a révélé, à la fin, qu’il s’agit de Hakim Ziyech. «Je l’aimais tellement. Maintenant, je le déteste. Il est si arrogant», s’est-elle désolée.

Les propos de Fati Jamali ont divisé la Toile. Si certains ont reproché à Hakim Ziyech son mauvais comportement avec l’actrice, d’autres ont défendu le joueur, allant même jusqu’à partager ses photos, tout sourire avec les nombreux fans qui l’approchent.

H.M.